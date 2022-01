Commerciële teststraten gaan GGD helpen vanwege omikrongolf

Mensen met coronaklachten kunnen binnenkort ook worden getest bij een locatie van Testen voor Toegang en niet meer alleen bij GGD-teststraten. Bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Stichting Open Nederland zegt tegen de NOS dat de laatste hand wordt gelegd aan een overeenkomst met GGD.

Volgens Eringa gaan de commerciële teststraten dienen als "overloop" voor als GGD's de toestroom aan mensen die zich willen laten testen niet meer aankunnen. Dit scenario wordt eind januari verwacht door de omikrongolf. Mogelijk loopt de vraag naar coronatests dan op tot 200.000 per dag.

Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland houdt over de deal nog een slag om de arm: "We zijn in gesprek met Stichting Open Nederland over verdere opschaling van de testcapaciteit. Details hierover zijn nog niet bekend omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond."

Bij Testen voor Toegang-locaties is straks hoogstwaarschijnlijk alleen een antigeensneltest te krijgen. Die zijn over het algemeen minder betrouwbaar dan de PCR-test. Ze geven sneller een uitslag dan de PCR-test, maar zijn wel minder gevoelig, zegt het RIVM.

Essentieel personeel krijgt PCR

De huidige GGD-teststraten blijven hoe dan ook gewoon operationeel. Het is de bedoeling dat hier straks in ieder geval essentieel personeel wordt getest met de betrouwbaardere PCR-test. De huidige capaciteit bij de GGD's zit op zo'n 120.000 tests per dag en wordt mogelijk niet veel hoger meer door afspraken met laboratoria die de wattenstokjes na afname analyseren.

Het is nog niet bekend of alle 26 bedrijven die nu bij Stichting Open Nederland zijn aangesloten kunnen meedoen. Zij hebben samen 800 locaties en kunnen 600.000 tests per dag afnemen.

De teststraten van Testen voor Toegang werden tot voor de lockdown alleen gebruikt om mensen zonder klachten te testen. Dit gebeurde om een coronatoegangsbewijs te krijgen voor een bezoek aan de horeca, cultureel evenement of sportwedstrijd.

Onduidelijk is nog hoe mensen een herstelbewijs kunnen krijgen na een positieve uitslag van een antigeensneltest. Zo'n bewijs is nodig voor veel buitenlandse reizen. Het verkrijgen van zo'n herstelbewijs kan nu nog alleen na een positieve PCR-test die bij de GGD is afgenomen.

Meer laboratoria nodig

Op de achtergrond speelt momenteel een grote uitdaging voor het ministerie van Volksgezondheid om voldoende laboratorium-capaciteit te regelen om het materiaal op de afgenomen wattenstokjes te analyseren. Een aanbesteding die het ministerie heeft uitgezet voor zogeheten PCR-analyse voorziet maar in de analyse van 92.000 tests per dag. De Dienst Testen is al weken op zoek naar een oplossing om meer van die analysecapaciteit te regelen.

Nu lijkt het probleem dus althans voorlopig opgelost door de inzet van antigeensneltesten bij het Testen voor Toegang. Hoeveel de deal met Stichting Open Nederland de overheid gaat kosten, is nog niet bekend. Volgens Eringa is afgesproken dat de testmogelijkheid bij de commerciële aanbieders "de komende periode" blijft bestaan.