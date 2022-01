Woede over niet gebruiken van term 'bersiap' op Indonesië-expositie

In een reactie laat het Rijksmuseum weten ervoor te hebben gekozen om "geen specifieke term te gebruiken voor het aangedane leed in deze periode". Het museum zegt de gebeurtenissen van alle kanten te willen belichten. "De tentoonstelling erkent en adresseert zowel het geweld in deze periode tegen Indo-Europeanen, Nederlanders, Molukkers, Chinezen en anderen die aan Nederlandse zijde stonden of daarvan verdacht werden, als het geweld tegen andere groepen zoals de Indonesiërs in dezelfde periode."

De Federatie Indische Nederlanders laat het er niet bij zitten. Woordvoerder Lentze wil in gesprek met het museum over hoe de keuze tot stand is gekomen. "Dit is oorlogspropaganda verspreiden vanuit Indonesië. Dat kan niet op een plek als het Rijksmuseum."