Wekdienst 12/1: OMT komt bijeen • Overleg tussen NAVO en Rusland

Goedemorgen! Vandaag vergadert het Outbreak Management Team over een nieuw advies over de coronamaatregelen. En in Brussel is er een overleg tussen de dertig NAVO-lidstaten en Rusland over Oekraïne.

In het noorden en noordwesten schijnt af en toe de zon. Regionaal komt ook mist voor en deze kan hardnekkig zijn. Het wordt 3 of 4 graden in mistgebieden tot een graad of 7 daar waar de zon schijnt.