SP doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. Dat hebben de leden van de Rotterdamse afdeling van de SP, waar het al maanden hommeles is, besloten.

Vorige week nog kwam oud-leider Theo Coskun van de SP-afdeling Rotterdam terug om de kieslijst te trekken van de partij bij de verkiezingen. De kandidatenlijst met Coskun op plaats 1 moest gisteravond definitief worden vastgesteld, maar de ledenvergadering stemde tegen deelname aan de verkiezingen.

Het rommelt al langer binnen de Socialistische Partij in de Maasstad. De landelijke SP schorste het Rotterdamse bestuur in november, omdat het bestuur geroyeerde SP'ers op de kandidatenlijst had gezet.

Nieuwe partij

Dat waren leden die uit de partij waren gezet omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood en/of het Marxistisch Forum. In een slepende conflict sprak de partijtop onder meer van "geradicaliseerde communisten die de partij willen overnemen".

Eind december besloot een groep Rotterdamse (ex)-SP'ers een nieuwe partij op te richten onder de naam Socialisten 010. Die beweging wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een programma dat ongeveer hetzelfde is als dat van de SP.

Gekaapt

Beoogd SP-lijsttrekker Coskun zegt tegen RTV Rijnmond dat het "te bizar voor woorden" is dat de leden gisteren tegen deelname aan de verkiezingen hebben gestemd.

Volgens hem is de ledenvergadering gekaapt. "Dit is een actie geweest van mensen die al besloten hebben om lid te worden van Socialisten 010 en alleen maar lid zijn gebleven om dit besluit er doorheen te drukken."

Tijs Hardam oprichter van Socialisten 010 ontkent de beschuldiging met klem. "Ons wordt hier een soort magische rol toebedeeld, alles wat ze niet bevalt is een samenzwering. Maar het antwoord is: nee, dat hebben we niet gedaan."