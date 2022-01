Chihuahuavereniging denkt dat gedumpte hondjes van broodfokker kwamen

De 24 chihuahua's die werden gevonden in Geldermalsen zijn vermoedelijk gedumpt door een broodfokker. Dat zegt Anita van den Broek van de Nederlandse Chihuahua Club tegen Omroep Gelderland. Ze denkt dat de fokker niet kon voldoen aan nieuwe wetgeving.

De hondjes werden zondagochtend aangetroffen door een wandelaar. Die zag dat de dieren met dunne touwtjes waren vastgebonden aan een paal. Een paar honden hadden zich los weten te maken en zaten in een struik verstopt. De chihuahua's waren er slecht aan toe. Sommige waren zwaar verwaarloosd.

Op 1 november 2021 zijn de regels voor fokkers aangescherpt. Ze moeten onder meer een registratienummer hebben, zodat de dieren gechipt kunnen worden. De informatie over de fokker gaat naar het RIVM en de Belastingdienst. Ook moeten hondenfokkers verschillende diploma's hebben. Dat moet voorkomen dat er illegaal wordt gefokt.

Onrust in de fokwereld

Volgens Van den Broek heeft dit besluit tot veel reuring geleid in de fokwereld: "Ik volg diverse fora en zag dat veel mensen zich zorgen maken over die registratie en besluiten te stoppen nu het niet meer mogelijk is om in je schuur 'zwart' een aantal nesten per jaar te fokken. Natuurlijk zijn er ook genoeg broodfokkers die dat weten te omzeilen, maar oudere fokkers die een uitkering hebben, kunnen best met de handen in het haar zitten en misschien deze honden gedumpt hebben."

De chihuahua's zijn opgevangen in het dierenasiel in Tiel. Ze zijn gecontroleerd door een dierenarts en zullen het naar verwachting allemaal redden. Medewerkers van het asiel worden inmiddels overspoeld met reacties van bezorgde hondenliefhebbers. Al meer dan 200 mensen hebben laten weten dat ze een hondje willen adopteren.

Het asiel gaat nog niet in op deze verzoeken. "Het aanbod is erg lief, maar nog te vroeg. De hondjes zijn de komende periode nog niet plaatsbaar." Het asiel zegt dat een donatie wel van harte welkom is, omdat de kosten van medische zorg hoog zullen zijn. Inmiddels is al meer dan 10.000 euro opgehaald.

Medewerkers van de dierenambulance haalden de hondjes afgelopen zondag uit een sloot: