'Voortvluchtige 'tattookiller' Cor P. gearresteerd in Dominicaanse Republiek'

De politie in de Dominicaanse Republiek heeft in een ziekenhuis de voortvluchtige Nederlander Cor P. gearresteerd. Dat meldt Het Parool. Tegen hem loopt in Nederland een hoger beroepszaak vanwege een moordzaak.

P. belandde in het ziekenhuis door een liquidatiepoging een dag eerder, schrijft de krant. Twee mannen op een scooter probeerden hem in de toeristische plaats Las Terrenas om te brengen terwijl hij in zijn terreinwagen zat.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zegt kennisgenomen te hebben van berichten in de media over de zaak. Een woordvoerder wil niet bevestigen dat het om Cor P. gaat, maar wil dat ook niet tegenspreken.

Sinds P. in januari 2020 zijn enkelband doorknipte en vluchtte, ligt er een internationaal opsporingsbevel tegen hem. Er is geen uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek.

Levenslang geëist

Cor P. staat bekend als een van de 'tattookillers', een groep moordenaars met Chinese tekens op hun rug getatoeëerd. In 2014 werd hij veroordeeld voor een moordpoging op crimineel Marlon D. Toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, werd P. voorwaardelijk vrijgelaten. Een van de voorwaarden was dat hij een enkelband zou dragen.

In 2020 eiste het OM levenslang tegen P. vanwege de moord in 2009 op Onno Kuut, die lid zou zijn geweest van de tattookillers. Na die eis, in januari, ontdeed P. zich dus van zijn enkelband en vluchtte. In februari sprak de rechter hem vrij. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak.

De Dominicaanse politie ging er eerst van uit dat P. Costa Ricaans was, omdat hij een identiteitsbewijs uit dat land had. In zijn huis werden vervolgens vier valse paspoorten en vijf valse identiteitskaarten uit Costa Rica gevonden, schrijft Het Parool. Ook zijn er een pistool en munitie aangetroffen in zijn appartement.