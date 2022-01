Duurzamer vliegen met KLM maakt ticketprijs tot 12 euro duurder

Alle KLM-vluchten vanuit Amsterdam vliegen sinds vandaag met 0,5 procent duurzame brandstof in de tank. Daardoor wordt een vliegticket 1 tot 12 euro duurder, maakt KLM bekend. Volgens de luchtvaartmaatschappij lopen zij met dit plan voor op de Europese maatregel om over drie jaar duurzamer te vliegen. Ook dochtermaatschappij Transavia gaat vanuit Amsterdam met deels duurzame kerosine vliegen.

Hoeveel duurder een vliegticket wordt, hangt af van de klasse (economy of business) en welke afstand wordt gevlogen. "KLM gebruikt de toeslag om standaard 0,5 procent SAF in te kopen voor alle vluchten vanaf Amsterdam om zo de markt voor SAF verder te ontwikkelen." Daarmee verwijst de maatschappij naar de duurzame brandstof Sustainable Aviation Fuel (SAF), waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd.

SAF is duurzame kerosine en wordt gemaakt van gebruikte afvaloliën, zoals kookvet. Eerder maakte de luchtvaartmaatschappij een vlucht op gedeeltelijk duurzame synthetische kerosine.

In Frankrijk is het sinds dit jaar verplicht om minstens 1 procent van de duurzame brandstof SAF in de tank te hebben, waarmee het land al vooruitloopt op de Europese plannen. Als die doorgaan, moet vanaf 2025 bij alle vertrekkende vluchten ten minste 2 procent SAF in de tank zitten.