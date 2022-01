Protesten Kazachstan deden machtsstrijd oplaaien: 'Clans vechten om hun belangen'

"Ik denk dat de machtsstrijd over de protesten heen is gekomen", zegt Deen. Hij wijst op het ontslag en de daaropvolgende arrestatie van Karim Masimov, oud-premier en het voormalige hoofd van de veiligheidsdienst. Masimov wordt verdacht van hoogverraad. "Daar zit wat eigenaardigs", zegt Deen. "Of hij is geofferd als een soort zondebok, of hij was echt bezig iets te proberen, om zijn positie te versterken."

Deen legt uit dat elk invloedrijk figuur in het Centraal-Aziatische land een eigen clan of persoonlijk patronagenetwerk heeft waarvoor ze verantwoordelijk zijn. "Als de macht gaat schuiven, hebben groepen ook wat te verliezen. Er was bijvoorbeeld onvrede dat Nazarbajev de macht niet geheel had overgedragen, ook via zijn familie hield hij nog veel invloed en controle over de economie, over bezit."

Akkoordje

De aan de kant geschoven Masimov was een vertrouweling van Nazarbajev maar Deen concludeert daaruit niet dat Nazarbajev aan de verliezende hand is. "De zoon van de overleden broer van Nazarbajev werd op 5 januari nog ontslagen uit een invloedrijke positie binnen de veiligheidsdienst, maar drie dagen later was hij weer terug. Het lijkt erop dat Tokajev het voorlopig op een akkoordje heeft gegooid met Nazarbajev, om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt."

De autoriteiten in Kazachstan wijzen inmiddels naar in het buitenland getrainde radicale islamisten die massaal betrokken zouden zijn geweest bij de oproer in Almaty. Volgens Deen legitimeert Tokajev daarmee vooral de komst van de Russische troepen, als onderdeel van de CSTO. "Dat is om het goed te praten." Deen wijst erop dat er de aanwezigheid van Russische troepen in het land slecht valt bij een deel van de bevolking. Dat de alomtegenwoordige veiligheidsdiensten gemist hebben dat er duizenden islamisten het land binnenkomen, acht hij onwaarschijnlijk.

Ondertussen betekent de machtsstrijd ook dat gewone burgers hun leven op het spel moeten zetten om hun onvrede op straat te uiten. "Iedereen die nu nog protesteert wordt als terroristisch risico beschouwd. Tokajev zegt een dialoog te willen, maar hij heeft het leger opdracht gegeven met scherp te schieten. Dat is geen klimaat waarin mensen gemakkelijk de straat op gaan. Maar de onvrede is niet weg, tenzij de regering echte hervormingen doorvoert, de welvaart eerlijker verdeelt."

Over de vraag of die kans bestaat, durft Deen niet te speculeren. "Het is een uitermate schimmig spel in de hoogste regionen van de macht waar maar weinig over naar buiten komt. Deze dramatische week heeft Kazachstan zeker veranderd, maar of dat voor de bevolking zelf positief zal uitpakken is nog maar te bezien."