OMT-advies: 'Op meer plekken en momenten medisch mondmasker dragen'

Het OMT adviseert om uitsluitend gebruik te maken van chirurgische mondneusmaskers van "minimaal" type 2. "Deze maskers bieden een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en bieden de drager daarnaast ook meer bescherming tegen het oplopen van een infectie", staat in het advies.

De kwaliteit van niet-medische maskers die van verschillende stoffen zijn gemaakt wordt niet bewaakt, zegt het OMT. Dat is in lijn met internationale adviezen zoals van de WHO.

Op dit moment is het dragen van mondkapje verplicht op publieke locaties, zoals de supermarkt, het openbaar vervoer, de horeca en het onderwijs. Veel publieke locaties zijn tijdens de lockdown gesloten, maar mensen moeten wel een mondkapje blijven dragen op plekken waar dit verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een winkel een bestelling komt ophalen.