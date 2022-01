Tienduizenden Rohingya dakloos door brand in grootste vluchtelingenkamp

De 22-jarige Abdur Rashid wist zijn vrouw en baby in veiligheid te brengen, maar zijn bezittingen gingen in vlammen op. "Alles is verbrand. Ik had 300 euro gespaard door als dagloner te werken, maar ook mijn geld is verbrand. We slapen nu buiten. Ik heb geen hoop meer."

Brandgevaarlijk

De veiligheidsvoorzieningen in het kamp zijn slecht, klagen hulpverleners en bewoners. Er breekt vaak brand uit doordat mensen open vuren maken en de bebouwing uit brandbare materialen bestaat.

Begin vorig jaar werd dit kamp ook al getroffen door brand. Toen kwamen zeker vijftien vluchtelingen om en gingen meer dan 10.0000 hutjes in vlammen op.

In Bangladesh leven honderdduizenden Rohingya in vluchtelingenkampen langs de grens met Myanmar. De moslims worden in hun thuisland al jarenlang vervolgd. Internationale mensenrechtenorganisaties beschuldigen Myanmar van oorlogsmisdaden en genocide op de Rohingya-bevolking.