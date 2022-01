Kamervoorzitter Bergkamp: 'Genant lange' formatie maar eens goed evalueren

Dat de afgelopen kabinetsformatie zo lang heeft geduurd, is genant en slecht voor het vertrouwen van burgers in de politiek. Daarom is het goed om het hele proces eens goed te evalueren, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp in WNL op Zondag.

"Netflix is saai, vergeleken met deze formatie", zei Bergkamp, doelend op alle incidenten die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan, zoals het uitlekken van uitspraken van Rutte over Kamerlid Omtzigt en het debat dat daarna volgde.

De langste formatie in de geschiedenis was volgens haar "heel apart" en niet voor herhaling vatbaar. Ze betreurt het dat ondertussen de aanpak van belangrijke zaken als het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen stillag.

'Schiet een beetje op'

Daarom is een grondige evaluatie volgens Bergkamp op zijn plaats. Daarbij wil ze ook kijken naar de informatievoorziening aan de Kamer, die opdracht geeft voor een kabinetsformatie.

"Ik heb verschillende keren duidelijk gemaakt: schiet eens een beetje op. Maar dan kreeg ik een algemeen briefje terug van de informateurs." Ze vond het niet goed dat bronnen rond de onderhandelende partijen dan vervolgens meer zeiden tegen de pers dan wat de Kamer te horen kreeg.

De Kamervoorzitter zou het liefst de afspraak maken dat het parlement "op gezette tijden" wordt geïnformeerd over het verloop van de formatie. "Het lijkt me goed om te kijken hoe we dat beter kunnen borgen."

Koning

Beoogd premier Mark Rutte zei eind vorig jaar dat het misschien wel een fout is geweest om de koning uit het formatieproces te halen. Bergkamp is het niet met hem eens. "Er is niets mis met dromen over vroeger, maar de regie ligt nu bij de Kamer. Bovendien speelde er zo veel; ik denk niet dat de koning daar verandering in had gebracht."

Toch wil de Kamervoorzitter kijken of het verstandig is om een "onafhankelijk procesbegeleider" mee te laten kijken bij een formatie. "Dat kan zinvol zijn."