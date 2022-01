Uitvaarten uitgesteld; wettelijke termijn van zes dagen vaak overschreden

Begrafenissen en crematies kunnen in coronatijd vaak niet binnen de wettelijke termijn van zes dagen plaatsvinden. Uitvaartondernemers zijn daardoor veel tijd kwijt aan het regelen van uitstel, schrijft het AD. De grootste uitvaartverzorger, DELA, zegt dat in december ongeveer een kwart van de uitvaarten werd uitgesteld. In sommige regio's gaat het om een derde van de gevallen.

Het uitstel kan nodig zijn omdat crematoria volgepland zijn, nabestaanden corona hebben of vastzitten in het buitenland. Dat uitstel leidt tot bureaucratische rompslomp, zegt woordvoerder Martijn van de Koolwijk van DELA.

"We moeten een arts raadplegen, die moet een inschatting maken of het lichaam in staat is die periode te overbruggen. En met die verklaring moeten we naar de burgemeester toe, die moet toestemming geven", zegt Van de Koolwijk tegen het NOS Radio 1 Journaal. Ook de nabestaanden worden bij de procedure betrokken.

De uitvaartverzorger pleit voor een tijdelijke ontheffing voor de verplichting ten tijde van de pandemie. Hij stelt dat de zorg, burgemeesters en nabestaanden "van die bureaucratie" ontlast moeten worden.

Koeltechnieken verbeterd

De regel dat een arts een inschatting van het lichaam moet maken, is begin jaren 90 ingesteld. Volgens Van de Koolwijk zijn de koeltechnieken inmiddels flink verbeterd. "Het gevaar van ruim twintig jaar geleden, is nu zo goed als weg." De woordvoerder zegt bovendien dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat een arts geen toestemming geeft. "Dus het is een standaard handeling, vandaar dat het wat ons betreft gewoon weg kan."

Het komt inderdaad niet vaak voor dat een huisarts geen toestemming geeft voor uitstel, beaamt Freek Teller, een huisarts uit Boxtel. "Die administratie is ook iets waar wij huisartsen eigenlijk niet op zitten te wachten. Het kost niet zóveel tijd, maar huisartsen worden tegenwoordig wel om allerlei verklaringen gevraagd", zegt hij tegen het AD.