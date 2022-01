Bekende YouTuber betaalt miljoenen voor Pokémonkaarten die waarschijnlijk nep zijn

Pokémonkaarten zijn nog nooit zo populair en waardevol geweest als nu. Fans betalen er tien- tot honderdduizenden dollars voor via veilingsites. Of, zoals in Pauls geval, miljoenen.

Vooral de oorspronkelijke kaarten uit de jaren 90 zijn zeldzaam. Toen kwamen de spelkaarten voor het eerst op de markt, en werden ze gekocht door fans van de gelijknamige Japanse animatieserie.

Dat die Pokémonkaarten juist nu weer zoveel waard zijn, heeft meerdere redenen. Zo lag de productie ervan een tijdje stil, waardoor schaarste is ontstaan. En de populariteit van het spel Pokémon Go heeft de kaarten weer in de spotlight gezet.

Ook influencers zoals Logan Paul dragen bij aan de vraag naar Pokémonkaarten door het maken van zogenoemde 'unboxing'-video's waarin zij pakjes Pokémonkaarten openen.

Eerder maakte NOS Stories deze video over de handel in Pokémonkaarten, waar mensen soms honderdduizenden euro's voor over hebben: