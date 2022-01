Door coronacrisis geraakte cultuursector krijgt Gunay Uslu als staatssecretaris

Als puber had ze de ambitie de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. In kabinet-Rutte IV wordt Gunay Uslu (D66) weliswaar geen minister-president, maar neemt ze wel de functie van staatssecretaris voor Cultuur en Media op zich. Daarmee volgt ze demissionair minister Ingrid van Engelshoven op, die niet terugkeert als bewindsvrouw.

De droom om premier te worden heeft ze inmiddels laten varen, gaf Uslu in 2020 toe in een interview met Het Parool. Maar de vertegenwoordiging van vrouwen in het kabinet - een belangrijk onderwerp voor D66 - lijkt haar nog altijd aan het hart te gaan. "Het raakt me dat er sinds mijn twaalfde nog altijd geen vrouwelijke premier is geweest. Wat dat betreft zijn we nog niks opgeschoten."

Academica aan de UvA

Veel politieke ervaring heeft de 49-jarige Uslu overigens niet. Haar wortels liggen - net als bij collega-bestuurder Robbert Dijkgraaf - in de academische wereld. Ze is van huis uit cultuurhistorica en was als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in onder meer de geschiedenis van de Europese cultuur. In 2015 promoveerde ze.

Over haar eigen biculturele achtergrond is ze zelf overigens stellig: "Als mensen me vragen, kom je uit Nederland, dan zeg ik nee. Als ze vragen of ik uit Turkije kom, is het ook nee. Ik kom uit Amsterdam. Ik voel mij een echte Amsterdammer."

Tegen Het Parool zei ze dat ze het belangrijk vindt dat er ruimte is voor diverse geluiden in de samenleving. "De generatie van mijn kinderen, mijn dochter van negentien en zoon van zestien jaar, ziet geen huidskleur. De vrienden van mijn kinderen zijn van alle culturen, zo stellen ze zich ook voor: ik ben half Indonesisch, half Russisch of een kwart Colombiaans of een zestiende Fries."

Culturele en commerciële ervaring

Uslu is niet alleen actief in de academische wereld, ze bekleedde ook tal van functies in de culturele sector: van voorzitter van de raad van toezicht van Eye Filmmuseum tot lid van de adviesraad van het Mauritshuis.

De bestuurlijke ervaring die ze opdeed binnen die culturele instellingen zal voor haar ongetwijfeld belangrijk blijken de komende jaren. De cultuursector kreeg door de coronacrisis zware klappen en er heerst nog altijd onvrede bij de organisatoren van festivals en eigenaren van clubs.

Commerciële ervaring brengt Uslu ook mee naar haar ministerie. In de jaren 90 richtte ze Corendon op, toen nog een klein reisagentschap. Haar broer, Atilay Uslu, bouwde het familiebedrijf uit tot een begrip in de wereld van de georganiseerde vliegvakanties.

De voorbije jaren combineerde Uslu haar culturele achtergrond met commercie: als directeur Development bouwde ze verouderde kantoorgebouwen om tot hotels. Daarbij ging ze op zoek naar de samenhang tussen erfgoed, kunst en cultuur.