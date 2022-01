Boom in flauwe bocht Lunteren gekapt na zoveelste ongeluk

Met een kettingzaag hebben onbekenden vannacht een boom omgehaald die bij een bocht van de Westzoom in Lunteren stond.

De verse houtsnippers liggen nog op de grond in de "horrorbocht, schrijft Omroep Gelderland. Het afgelopen half jaar zijn in deze bocht vier grote ongelukken gebeurd. Dinsdag nog raakte een automobilist zwaargewond toen hij uit de bocht vloog en de boom raakte.

Een vrachtwagenchauffeur die net door de bocht is gereden, beaamt dat het een lastige bocht is. "Lantaarnpalen zouden een optie zijn om de veiligheid te verbeteren, of pijlen die de bocht aangeven", vertelt hij bij het tankstation in de buurt.

Het probleem is dat de bocht moeilijk in te schatten is, zegt de chauffeur: "Als je iets te hard rijdt of even bent afgeleid, dan kun je zo uit de bocht vliegen."

Een tijdje bekneld

Afgelopen juli zat een vrouw een tijdje bekneld nadat ze met haar auto uit de bocht was gevlogen en tegen de boom was geknald. Vorige maand was het zelfs twee avonden achter elkaar raak: toen crashten een Audi en een pick-up. Het waren allemaal eenzijdige ongelukken.

Dat geldt ook voor het ongeluk van dinsdag. Een automobilist schoot aan het begin van de avond met hoge snelheid van de weg. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Pikkedonker

"Die weg is heel gevaarlijk", reageerde een buurtbewoner na het ongeluk van dinsdag. "Het is er pikkedonker en er zit een flauw bochtje in. Dan staan er twee dikke bomen, letten de mensen even niet op en dan is het mis. De volgende keer valt er een dode."

Of ongevallen met gewonden of doden worden voorkomen doordat er nu een boom is omgezaagd, weet de vrachtwagenchauffeur niet. De bocht ligt er nog en er staan nog heel veel bomen langs de Westzoom. "Er is nog genoeg om tegenaan te rijden."