Vitens: levering van drinkwater in Overijssel 'in groot gevaar'

Drinkwaterbedrijf Vitens doet een dringend beroep op de provincie Overijssel om de drinkwatervoorziening in de provincie veilig te stellen. In een brief aan de provincie schrijft Vitens dat de leveringszekerheid van drinkwater in Overijssel in "groot gevaar" is. De vraag naar drinkwater groeit, maar de mogelijkheden om grotere hoeveelheden water te winnen, blijven volgens Vitens achter.

Het bedrijf zegt dat de vraag naar drinkwater door de afgelopen droge en hete zomers explosief is gestegen. Vitens heeft naar eigen zeggen in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zo veel drinkwater moeten leveren. Dergelijke zomers werden in de landelijke scenario's pas voorzien voor 2050, maar zover is het dus nu al. "En de verwachting is dat dit vaker gaat gebeuren", aldus Vitens.

'Trage processen'

De provincie Overijssel verstrekt Vitens vergunningen om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid drinkwater te winnen. Van de ruim honderd waterwingebieden in de provincie is er in 2020 slechts één niet volledig benut, stelt Vitens. De rest dus allemaal wel. En soms werd daarbij het maximum zelfs overschreden, meldt RTV Oost.

Het aantal waterwinlocaties wordt wel uitgebreid maar dat gaat volgens Vitens te langzaam, mede door trage processen en procedures. Als voorbeeld noemt het bedrijf de zoektocht naar nieuwe waterwinning in Twente. "Die loopt al sinds de brand bij Vredestein in 2003", schrijft Vitens. Zonder resultaat: "Het heeft nog geen nieuwe drinkwaterwinning opgeleverd."

Belangen

Het bedrijf stelt dat het belang om genoeg drinkwater te leveren het daarbij ook vaak aflegt tegen andere belangen zoals de natuur, het bouwen van woningen of de energietransitie. "Dit komt onder meer door de wetgeving rondom Natura2000, maar ook door bijvoorbeeld weerstand vanuit de omgeving zoals omwonenden of landbouw."

Het bedrijf schrijft ook op weerstand te stuiten van gemeenten. Die hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om de drinkwatervoorziening, maar ze zetten volgens Vitens toch diverse middelen in om het waterwin- en leidingnetwerk van het drinkwaterbedrijf tegen te houden.

"Het tempo van de voortgang is daarmee te laag om de leveringszekerheid op orde te brengen", stelt Vitens in de brief. "De drinkwatervoorziening kan niet meer wachten op deze te lang durende processen." Het drinkwaterbedrijf vraagt aan de provincie om sneller doorbraken te realiseren. De leveringszekerheid van het drinkwater moet daarbij boven andere belangen worden gesteld, vindt Vitens. "De nood is aan de man."

Uitbreiding noodzakelijk

Het kost op dit moment te veel tijd om de drinkwatervoorziening in te plannen, licht een woordvoerder toe. "Gemiddeld kost het zo'n tien tot twintig jaar om een nieuwe waterwinlocatie op te zetten", zegt hij. "We moeten dus vooruit kijken. Als er nu geen oplossingen komen dan zou dat in de toekomst wel tot problemen kunnen leiden."

De brief is ook bedoeld om het belang van drinkwater meer aandacht te geven, aldus de woordvoerder. "We vinden alle andere belangen net zo noodzakelijk, maar je ziet wel dat drinkwater in de discussie op de achtergrond verdwijnt omdat men het als vanzelfsprekend beschouwt dat zoiets altijd goed gaat. Maar dat is niet het geval."

Provincie erkent probleem

In een reactie zegt Overijssel de problemen te erkennen. De provincie wil onder meer een noodvoorziening realiseren: "Onconventionele oplossingen zijn bespreekbaar", schrijft het provinciebestuur in een antwoord aan Vitens. Zo oppert de provincie gezuiverd oppervlaktewater, dat van mindere kwaliteit is.

Overijssel erkent ook dat de drinkwatervoorziening niet meer kan wachten op langdurende processen rondom mogelijk nieuwe waterwinlocaties. "Dat zijn we met u eens, maar de provincie heeft geen 'golden bullet' tot haar beschikking."