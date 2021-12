Drinkwaterbedrijven waarschuwen tegen boren naar aardwarmte

Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden. Ze zijn bang dat het drinkwater daardoor vervuild kan raken en dat de drinkwatervoorziening in Nederland gevaar loopt. Eerder constateerde de Rekenkamer al dat de overheid te weinig doet om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen bij het boren naar aardwarmte.

Bij aardwarmte, of geothermie, wordt gloeiend heet water van diep onder de grond opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het gevaar schuilt erin dat met dat water allerlei stoffen meekomen, zegt Jelle Hannema in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is directeur van Vitens, verreweg de grootste drinkwaterleverancier in Nederland.

"Wij winnen het water op 60 tot 120 meter diepte. Geothermie zit daaronder. Je moet dus door de drinkwaterbronnen boren", legt hij uit. "In dat water uit de diepe aardlagen zit vaak chemische verontreiniging. En de buizen die worden gebruikt, moeten met agressieve middelen worden beschermd tegen corrosie."

Drinkwater scheiden van geothermie

Hannema is naar eigen zeggen enorm bang dat het een keer misgaat en een bron voor altijd vervuild raakt. "We moeten zuinig omgaan met de bronnen die we hebben en deze goed beschermen. Onnodig risico's nemen is daarbij geen optie."

Volgens Hannema heeft de politiek zo veel aandacht voor de energietransitie en het belang daarbij van duurzame energie, dat andere belangen uit het oog worden verloren. Hij wil heel duidelijke afspraken over het veiligstellen van de huidige én de toekomstige drinkwatervoorraden en krijgt daarbij steun van de provincies.

"De bevolkingsgroei en toename van drinkwatergebruik vergroten de vraag naar voldoende zoetwaterbronnen", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu namens de provincies. "Dit verhoogt het belang tot bescherming van bestaande en gereserveerde drinkwaterbronnen."

De drinkwaterbedrijven en de provincies willen een duidelijke scheiding: drinkwater op de ene plek, geothermie op de andere plek. Dat is ook zo afgesproken, zeggen ze.

Boren niet uitgesloten

Demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat zei onlangs in antwoord op Kamervragen dat zowel de drinkwater- als de energievoorziening op nationaal niveau moeten worden geborgd. "Dat de drinkwatervoorziening een zwaarwegend belang is betekent niet dat drinkwater altijd en op elke plek voorrang heeft boven andere belangen."

Bovendien is het volgens Visser binnen de bestaande afspraken wel mogelijk om geothermie onder grondwatervoorraden te winnen "vanaf een locatie gelegen buiten het beschermingsgebied van die voorraad". Ook is boren onder toekomstige drinkwaterwingebieden "niet expliciet uitgesloten".

Ze benadrukt verder dat de risico's van boren zeer klein zijn voor de kwaliteit van het grondwater en dat het uitgangspunt is om grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt niet te doorboren.