Trump-aanhang verlegt aanval op democratie naar lokaal niveau

Op meerdere plekken in het land duiken verhalen op zoals die van Michelle Voorheis. Niet toevallig in staten waar Donald Trump vorig jaar nipt verloor, zoals Arizona, Georgia, Pennsylvania, en dus in Michigan. De oud-voorzitter van de Republikeinen in Michigan, Jeff Timmer, ziet hoe zijn partij is overgenomen door Trump-getrouwen. Hij slaat alarm over de kiescommissies.

"Mensen als Michelle Voorheis zijn vervangen door leden die hebben gezegd dat ze de vorige verkiezingen niet zouden hebben bekrachtigd. En de volgende ook niet gaan goedkeuren. Ze kondigen het al aan, het gebeurt voor onze ogen", zegt Timmer.

Wie het stemproces goed kent, weet volgens Timmer dat het blokkeren van de uitslag op lokaal niveau uiteindelijk weinig zin heeft. Als de kiescommissie weigert, komt er een rechter aan te pas, en die zal de telling alsnog goedkeuren. "Maar daar gaat het ze niet om," zegt Timmer. "De strategie is tijd kopen, chaos creëren en twijfel zaaien over de uitslag. Zo zal het vertrouwen verder afbrokkelen."

Veel woede en geweld

2022 is opnieuw een verkiezingsjaar: in november zijn de midterms, de tussentijdse verkiezingen voor zetels in het Congres. Beide Republikeinen uit Michigan zijn ervan overtuigd dat het opnieuw chaotische verkiezingen worden, net als de nasleep van de presidentsverkiezingen vorig jaar.

"Als je dit maar in een paar districten doet", zegt Voorheis, "is het vuurtje al opgestookt en het gewenste effect bereikt." Het verstoren van het ratificatieproces op lokaal niveau kan volgens haar opnieuw tot veel woede en uiteindelijk ook geweld leiden. "Die gezaaide twijfel uit zich in rellen, de bereidheid bij mensen om een Capitool te bestormen."

Timmer: "Ik denk dat zelfs de meeste Democraten, tot en met president Biden in het Witte Huis, niet in de gaten hebben hoe gevaarlijk dit is. Zij zitten nog aan het schaakbord te wachten op de volgende zet, terwijl hun tegenstander het bord al omver heeft gegooid en rustig de stukken zit op te eten."