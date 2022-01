Conny Helder staat als minister voor grote keuzes in de ouderenzorg

Met de 63-jarige Conny Helder, die samen met Ernst Kuipers het ministerie van Volksgezondheid gaat besturen, brengt de VVD iemand in het kabinet met veel ervaring in de zorg. De afgelopen jaren heeft Helder zich herhaaldelijk uitgesproken voor een nieuwe koers in de ouderenzorg. Ze krijgt de portefeuille Langdurige Zorg en Sport.

Aan die nieuwe koers valt volgens haar niet te ontkomen: het aantal ouderen neemt de komende decennia sterk toe en er komen steeds meer ouderen met dementie. Dat gaat naar verwachting leiden tot personeelsgebrek: de Sociaal-Economische Raad heeft berekend dat het tekort aan medewerkers over twintig jaar 600.000 zal zijn. Helder kan haar missie om daar iets aan te doen nu als bewindspersoon voortzetten.

"Het zal wel even wennen zijn in het begin", zei Helder na haar gesprek met formateur Mark Rutte, duidend op haar gebrek aan politieke ervaring. Ze heeft wel even nagedacht voordat ze ja zei. "Het is toch een zware job, zeker in deze tijd, hoor je van verschillende kanten."

Haar kritiek op de huidige gang van zaken in de zorg zal ze naar eigen zeggen meenemen in haar nieuwe baan. "Ik heb een heel groot hart voor de zorg. Ik werk al mijn hele leven in de zorg. Ik weet heel goed wat er speelt."

TanteLouise

Helder, die haar loopbaan als operatieassistent begon en daarna als bestuurder in de zorg werkte, is nu bestuurslid van brancheorganisatie ActiZ en bestuursvoorzitter bij zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom. Ze pleitte in die hoedanigheid al voor betere arbeidsomstandigheden en salarissen voor zorgpersoneel.

Volgens Helder moet er een maatschappelijke discussie gevoerd worden over de keuzes in de zorg. Samen met andere organisaties diende Actiz een manifest in voor verandering. Ouderen moeten weer centraal staan en de menselijke maat moet terug, is de boodschap.

Droge stoel en droog bed

Helder is verder een groot voorstander van het inzetten van innovatieve zorgtechnologie. Met betere techniek en hulpmiddelen kunnen mensen volgens haar langer thuis wonen. Maar ook aan de zorg in instellingen kan nog veel verbeterd worden, vindt ze. "Iedereen verdient een droge stoel en een droog bed."

Medewerkers van TanteLouise typeren haar als een krachtig bestuurder, die in de coronacrisis moeilijke beslissingen moest nemen en de belangen van personeel, bewoners en familie tegen elkaar moest afwegen. Toen ze bijvoorbeeld overwogen om het personeel preventief mondkapjes te laten dragen maar merkten dat dat bij mensen met dementie in haar instelling tot verwarring leidde, kozen ze er niet voor.

Helder staat ook bekend om haar kritiek op de complexe regelgeving in de zorg. Er zijn te veel regels en ze zijn soms te ingewikkeld. De registratielast moet omlaag, vindt ze.

"Een nieuw kabinet zal heldere keuzes moeten maken in de crisis in de ouderenzorg", zei ze dit voorjaar. Ze wordt nu zelf medeverantwoordelijk voor die keuzes.