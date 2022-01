Fout geïnstalleerd gasfornuis mogelijke oorzaak dodelijke explosie Turnhout

De dodelijke explosie in een appartementencomplex in het Belgische Turnhout op Oudejaarsdag is mogelijk veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd gasfornuis. Dat meldt het Openbaar Ministerie op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

Bij de ontploffing kwamen vier mensen om het leven: een koppel van 60 en 70 jaar en een koppel van 72 en 79 jaar. Twee andere bewoners raakten gewond.

Het parket laat weten dat er mogelijk op meer plekken een soortgelijke gevaarlijke situatie kan ontstaan. De politie heeft daarom een lijst opgesteld waar elf adressen op staan. Die bevinden zich allemaal in de provincie Antwerpen. Onderzoekers hebben op die adressen ook al samen met hulpdiensten controles uitgevoerd. Wat daaruit duidelijk is geworden, laat het parket niet weten.

De ontploffing in Turnhout gebeurde rond 08.15 uur op Oudejaarsdag. Vier verdiepingen stortten volledig in, getuigen meldden dat de brokstukken van het complex in het rond vlogen. Auto's die meer dan honderd meter verder weg geparkeerd stonden, raakten beschadigd. Hulpdiensten waren de hele dag en nacht bezig om slachtoffers onder het puin vandaan te halen.

Dit zijn beelden van de ontplofte flat: