Laatste vermiste geborgen in flatgebouw Turnhout, dodental vier

Onder het puin van het door een explosie verwoeste appartementencomplex in Turnhout is een vierde lichaam gevonden, meldt de VRT op gezag van burgemeester Van Miert. De hulpdiensten gaan ervan uit dat alle slachtoffers nu geborgen zijn.

In het ingestorte gedeelte woonden tien mensen. Vier van hen zijn omgekomen en twee anderen zijn gewond geraakt. De overige bewoners waren niet thuis toen de explosie gisterochtend plaatsvond.

Gisteravond werd een eerste dode gemeld en het aantal is gedurende de nacht opgelopen tot vier. Een vrouw die levend onder het puin lag werd aan het einde van de avond gered. Ze had tien uur lang onder het puin bekneld gezeten en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de explosie werd ook een andere gewonde overgebracht naar het ziekenhuis.

Gasexplosie

Het gebouw van vier verdiepingen stortte gisterochtend waarschijnlijk in door een gasexplosie. Verschillende verdiepingen kwamen naar beneden.

De reddingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door een groot instortingsgevaar. Het dak van het gebouw dreigt naar beneden te komen doordat de muren eronder zijn weggeslagen.