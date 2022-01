Brug over Van Starkenborghkanaal geramd, schade valt mee

Het is bepaald niet de eerste keer dat een schip tegen een brug over het Van Starkenborghkanaal aanvaart. Ook de Gerrit Krolbrug (mei 2021) en de Paddepoelsterbrug (september 2018) werden aangevaren door een binnenvaartschip.

Op het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn kwam in oktober 2017 een schip in botsing met de Tafelbrug door een fout van de brugwachter. In juli 2016 verloor een schip zijn complete stuurhut bij een aanvaring met de Dorkwerderbrug. En in juni 2016 kwam hier een binnenvaartschip vast te zitten, dat na het lossen hoger op het water lag.

Meer aanvaringen in Groningen

De afgelopen jaren voer in Groningen ook al eens een binnenvaartschip tegen de Borgbrug over het Eemskanaal (november 2014), ramde een boot een van de bruggen in de Oostersluis (juli 2016) en raakte de Gerrit Krolbrug in Groningen beschadigd door een tankschip (april 2018).

In sommige gevallen waren de bruggen langdurig buiten gebruik en moesten omwonenden kilometers omrijden.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat hebben al die aanvaringen niets met elkaar te maken. "Iedere aanvaring is er één op zich en daarvoor zijn allemaal verschillende oorzaken geweest. Wat de oorzaak van dit ongeval is, wordt nog onderzocht door de politie. Daarover zullen we de komende dagen meer te weten komen." Tot die tijd is er over eventuele maatregelen ook niets te zeggen.