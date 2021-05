Reparatie aangevaren brug in Groningen vertraagd na tegenvaller

De herstelwerkzaamheden aan de Gerrit Krolbrug in Groningen zijn uitgelopen. De brug raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd toen een Duits vrachtschip ertegenaan voer.

Sindsdien kan de brug niet meer open of dicht en is een belangrijke vaarroute tussen Amsterdam en Duitsland gestremd. Zo'n dertig schepen liggen te wachten totdat de reparatie is afgerond.

Rijkswaterstaat kreeg gisteravond te maken met een tegenvaller toen er water stroomde in de drijver waar de brug op ligt. "Het dek van de brug ligt scheef. Hierdoor werd de drijver scheef belast. Er stroomde water in en hij is deels gezonken", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. "We zijn de nacht bezig geweest met het leegpompen van de drijver en we hebben alle zestien ontluchtingsopeningen dichtgezet, zodat dit niet weer kan gebeuren."

De verwachting is dat voetgangers en fietsers in de loop van de middag weer gebruik kunnen maken van de brug. Dagelijks zijn dat er zo'n 15.000.

Omvaren via Duitsland

Een van de schippers die voor de brug liggen te wachten is Rinus de Jong. Hij moet vanmiddag een nieuwe vracht inladen in Amsterdam. "Dat lukt me niet", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Dan zou ik een stukje moeten vliegen."

Afgezien van wachten op de reparatie is de enige andere oplossing omvaren via Duitsland. "Dat is drie dagen omvaren. Dat doen we ook maar niet."

De vertraging loopt volgens De Jong aardig in de papieren. "Dit kan nog wel even duren. We moeten straks de verzekering maar eens bellen. Maar hoe dat exact werkt, weet ik ook niet. Zo vaak maken we dit gelukkig niet mee."

'Slecht zeemanschap'

De 59-jarige Tsjechische schipper van het Duitse vrachtschip is zaterdag door de politie gehoord. Hij was niet onder invloed van drank of drugs tijdens de aanvaring. Wel heeft hij twee processen-verbaal gekregen: voor 'geen goed zeemanschap' en voor schuld aan het vernielen van de brug.

Op het moment van de aanvaring reed er een scooter over de brug. De bestuurder raakte lichtgewond.