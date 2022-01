Extern onderzoek naar stroomstoring bij ziekenhuis van Harderwijk

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk laat een extern bureau onderzoek doen naar de stroomstoring van afgelopen week. Die stroomuitval duurde ruim anderhalf uur, de nasleep duurde de rest van de dag. Alle afspraken op de poliklinieken werden geannuleerd en de spoedeisende hulp werd gesloten.

In een eerste evaluatie, die door het ziekenhuis is vrijgegeven, staat dat er door onbekend oorzaak een dip in het elektriciteitsnetwerk ontstond. Daardoor werd de stroomvoorziening naar een deel van het ziekenhuis uitgeschakeld.

Op dat moment werden de noodaggregaten in werking gesteld, maar de opgewekte stroom werd door een fout aanvankelijk niet aan het ziekenhuis geleverd. Een uur na de stroomuitval werkte de noodstroom naar behoren. Cruciale apparatuur, zoals op de intensive care, kan enkele uren overeind blijven op de eigen accusystemen, waardoor een ontruiming niet nodig was.

Volgens het Sint Jansdal is de zorg voor patiënten niet in gevaar is geweest. "Gelukkig bleek een grootschalige ontruiming niet nodig en zijn er geen gevaarlijke situaties ontstaan", laat Leonie Boven van het raad van bestuur van het St Jansdal weten.

Het ziekenhuis verwacht dat het onderzoek naar de stroomstoring lange tijd zal duren, vanwege de "complexiteit" van het incident.