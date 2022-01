Tegenacties na Duitse coronademonstraties: 'Dit willen we hier niet zien'

De meeste demonstranten willen de mainstreammedia niet te woord staan. Zij die wel openlijk praten, zeggen vooral dat ze hier zijn omdat ze vinden dat de overheid hen onterecht vrijheden afneemt. En dat de media de extremen overdrijven.

"Ik zeg niet dat corona niet bestaat", zegt een jonge man met een wollen muts op. "Het is alleen niet zo erg als ze doen voorkomen." Hij denkt dat de overheid corona gebruikt om angst te zaaien, en geld bij kleine bedrijfjes weg te halen, dat vervolgens in de zakken van grote ondernemingen als Amazon, of in de farmaceutische industrie belandt.

Even verderop zingt een oudere vrouw met kort rood haar volksliederen in een koortje, begeleid door een viool. Ze vergelijkt de vaccinatiecampagne van de overheid met de vervolging van de Joden tijdens de Holocaust. Op de vraag of ze werkelijk gelooft dat dat hetzelfde is, antwoordt ze: "Tsja, wat is hetzelfde? Toen werden er ook medische experimenten met mensen uitgevoerd."

'Dit soort beelden willen we niet zien'

Het zijn dit soort extreme uitlatingen, die inmiddels ook een andere groep inwoners in Bautzen tot actie hebben aangezet. Initiatiefnemer Christian Tiede noemt de wandelingen "nazi-demo's", blijkt in een gesprek op het plein voor het stadhuis, kort voordat ze beginnen. "Bij het zien van de beelden daarvan dachten we: dit soort beelden willen we hier niet zien. Dat is niet Bautzen."

Onder de naam Bautzen gemeinsam startte hij ruim drie weken geleden een petitie, gericht aan de eigen inwoners. Het moet laten zien hoe groot het tegengeluid in het midden van de samenleving is. De petitie is inmiddels al door zo'n 45.000 mensen ondertekend. Dat zijn er meer dan de grofweg 39.000 mensen er in het plaatsje wonen.

Vorige week projecteerde de actiegroep tijdens de demonstratie op een van de grote torens in het stadje onder andere beelden van intensive cares waar coronapatiënten liggen. Een eenmalige actie, aldus Tiede.

Wat ze niet zullen doen, is nu zelf de straat op gaan als tegendemonstratie. Dat zet geen zoden aan de dijk, omdat ze vanwege de maatregelen niet met meer dan tien mensen bij elkaar willen komen. Tiede: "En omdat we ervan uitgaan, na de laatste twee maandagen, dat er een grote groep rechts-extremisten is die niet terugschrikt voor geweld."