Woninginvallen na doodsbedreiging deelstaatpremier Saksen

In de Duitse stad Dresden hebben speciale eenheden invallen gedaan in woningen na doodsbedreigingen aan het adres van de premier van de oostelijke deelstaat Saksen.

Volgens Duitse media zijn in een chatgroep op het sociale medium Telegram uitspraken gedaan over moordplannen op premier Kretschmer. De Telegram-groep bestaat uit mensen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen, vooral uit extreemrechtse hoek.

Vorige week liet een actualiteitenprogramma op de Duitse publieke omroep ZDF horen hoe er op Telegram gesproken wordt over de premier. "Je moet eigenlijk naar die vent toegaan, hem zijn huis uit halen, hem ophangen en dan de volgende", zegt een man.

'Ernstige geweldsdaad'

Journalisten van de publieke omroep infiltreerden in de Telegram-groep. Ze kwamen erachter dat er niet alleen gesproken werd over de dood van de premier, ook het aanschaffen van wapens werd besproken. Enkele leden werden gevolgd en met hun uitspraken geconfronteerd op een bijeenkomst. Dat is allemaal op tv uitgezonden en nu grijpt de politie in.

De politie stuurde een zwaarbewapende eenheid op pad om op zeker zes locaties gebouwen te doorzoeken. Het vermoeden bestaat dat een "ernstige geweldsdaad" tegen de staat wordt voorbereid. Over mogelijke aanhoudingen is nog niets bekendgemaakt.