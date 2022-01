Arrestatie om online veiling moslimvrouwen in India

Onder de afgebeelde vrouwen bevinden zich journalisten, actrices, kunstenaars en activisten. Een van de vrouwen die zichzelf terugzag op de site is de advocaat en journalist Khadija Khan. Ze kreeg naar eigen zeggen een melding op Twitter dat ze 'te koop' werd aangeboden.

"Het kon me in eerste instantie niets schelen, omdat we gewend zijn aan dagelijkse online pesterijen", zegt ze tegen AP. "Maar de volgende dag veranderde dat in schok en afschuw. Toen ik me realiseerde wat het betekende, kreeg ik nachtmerries."

Soortgelijke site

De online veiling heeft tot ophef geleid op sociale media in India. Verschillende slachtoffers klaagden over de app en deelden screenshots van hun foto in de app op sociale media. De politie onderzoekt de zaak in drie verschillende deelstaten op basis van klachten van meerdere slachtoffers.

Het is niet voor het eerst dat moslimvrouwen te koop worden aangeboden. In juni werd een soortgelijke website opgezet. Die bleef enkele weken in de lucht. De site werd pas verwijderd nadat afgebeelde vrouwen herhaaldelijk een klacht hadden ingediend. De politie onderzoekt die zaak nog, maar daar is nog niemand voor aangehouden.