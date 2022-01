Slachtoffers online criminaliteit in de kou: 'Nooit gedacht dat ik erin zou trappen'

Het afgelopen jaar lagen er tot en met november 13.000 aangiften van cybercrime. In heel 2020 waren dat er bijna 11.000. In diezelfde periode waren er 110.000 aangiften van fraudezaken, waarvan een groot deel zich online afspeelt. In heel 2020 waren dat er 125.000.

Online verkoopfraude tierde vooral welig in de lockdowns. De politie verwacht over 2021 aangiften in zo'n 35.000 verschillende zaken. Over twee weken publiceert de politie de complete jaarcijfers.