Ondanks verbod toch demonstratie tegen coronamaatregelen in Amsterdam

De mobiele eenheid (ME) van de politie, die wordt bijgestaan door de marechaussee, volgt de stoet richting Westerpark. De politie kan nog niets zeggen over aanhoudingen rond de verboden demonstratie op het Museumplein. Er volgt later op de dag een update.

De mobiele eenheid van de politie was eerder vandaag aan het staken in Amsterdam. Van tevoren had de ME al aangegeven wel paraat te zullen staan bij ernstige ongeregeldheden.