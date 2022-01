D66-ministers bekend: Jetten op Klimaat en Kuipers op Volksgezondheid

D66 heeft bekendgemaakt wie namens die partij de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden. Zoals al eerder duidelijk werd, gaat partijleider Sigrid Kaag Financiën doen. Nu is ook bevestigd dat topwetenschapper Robbert Dijkgraaf (61) de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt. Hij is nu nog hoogleraar aan de Amerikaanse universiteit Princeton.

De afgelopen tijd werd de naam van Ernst Kuipers (62) al veel genoemd als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook die naam wordt nu bevestigd. Kuipers is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en werd bekend tijdens de coronacrisis met zijn persconferenties over de ziekenhuiscapaciteit. In zijn nieuwe rol volgt hij Hugo de Jonge op.

Oud-fractievoorzitter Rob Jetten (34) wordt minister voor Klimaat en Energie. Hij zat met Kaag namens D66 aan de onderhandelingstafel voor het nieuwe kabinet.

Ollongren naar Defensie

Ook de overgang van Kajsa Ollongren (54) van Binnenlandse Zaken naar Defensie wordt bevestigd door de partij. Daarmee wordt een recente traditie in stand gehouden dat een vrouw de scepter zwaait op dat ministerie.

Nieuw gezicht in Den Haag wordt Franc Weerwind (57), als nieuwe minister voor Rechtsbescherming. Hij is sinds 2015 burgemeester van Almere, en daarvoor van Velsen.

D66 levert ook drie staatssecretarissen. Alexandra van Huffelen (53), nu nog staatsecretaris van Financiën en verantwoordelijk voor de afhandeling van het Toeslagenschandaal, wordt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Haar huidige collega op Financiën, Hans Vijlbrief (58) gaat nu als staatssecretaris Mijnbouw de schade door de gaswinning in Groningen aanpakken.

Uslu op Cultuur

Opvallende nieuwe naam is die van Gunay Uslu (49). Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. Uslu is cultuurhistoricus en zit in het bestuur van verschillende musea. Daarnaast is ze betrokken geweest bij reisorganisatie Corendon, die door haar familie wordt geleid.