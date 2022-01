ME op meerdere plekken in actie, brandweer en politie bekogeld

Rond 05.30 uur was de rust teruggekeerd in Burdaard, meldt Omrop Fryslân.

Eerder in de nacht moesten agenten in het centrum van Tzummarum de brandweer ondersteunen, omdat die werd bekogeld met flessen en vuurwerk. Een agent raakte lichtgewond door een object dat tegen zijn hoofd kwam. Ook in Marrum ondersteunde de ME brandweermensen om hun zo de ruimte te kunnen geven bij bluswerkzaamheden.

In Kollumerzwaag gooiden omstanders eerder op Oudjaarsavond eveneens met vuurwerk naar de brandweer, waardoor de ME ook daar in actie moest komen. De politie hield iemand aan, omdat hij ook vuurwerk gooide naar de ME.

Groningen, Amsterdam en Rotterdam

In Groningen werden brandweerlieden bij het blussen van een brand ook bekogeld met vuurwerk en moest de ME hen ondersteunen.

Volgens AT5 greep de ME ook in Amsterdam Nieuw-West in. Een omstander zei tegen de stadszender dat er met stenen naar de politie was gegooid. In het centrum op de Dam waren duizenden mensen de jaarwisseling aan het vieren. Toen de politie ingreep, werden agenten ook met vuurwerk bekogeld.

Bij de Stephanusschool in Rotterdam-Schiebroek zorgde de ME ervoor dat de brandweer een brand in het schoolgebouw kon blussen. Een ooggetuige zei tegen Rijnmond dat brandweermensen zich er kort moesten terugtrekken omdat er vuurwerk naar hen werd gegooid.

Ongeregeldheden in Arnemuiden

In het Zeeuwse Arnemuiden was volgens de politie sprake van enkele ongeregeldheden, zoals brandjes en andere vernielingen. De ME kwam hier in actie om mensen uiteen te drijven. Een aantal mensen is aangehouden.