Politie stuurt duizenden feestvierders weg van Dam in Amsterdam

Duizenden mensen hebben de jaarwisseling gevierd op de Dam in Amsterdam. Volgens de politie waren tussen de 3000 en 4000 feestvierders op de been. Er werd ook vuurwerk afgestoken, waarmee sommige agenten ook werden bekogeld.

Agenten grepen na middernacht in en stuurden mensen weg van het plein in het centrum van Amsterdam. De politie trad op tegen wie dat bevel weigerde. Daarbij maakten agenten in een aantal gevallen gebruik van hun wapenstok.