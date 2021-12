Bedreigde Surinaamse journalist krijgt beveiliging

De Surinaamse regering heeft besloten om beveiliging te regelen voor de bedreigde journalist Jason Pinas. Gisteren werden onder de auto van zijn broer, die bij het huis van de journalist geparkeerd stond, twee handgranaten gevonden.

Pinas, die werkt voor De Ware Tijd, sprak van een aanslag en zei dat hij zich grote zorgen maakte over zijn veiligheid. De regering erkent het gevaar nu en verklaarde in een persconferentie dat persvrijheid een groot goed is dat gerespecteerd moet worden.

Minister Ramdin zei dat de zaak ook gevolgen kan hebben voor het internationale imago van zijn land. "Ik ben gebeld vanuit allerlei ambassades. Dit soort situaties helpen niet om ons imago internationaal te verbeteren. Persvrijheid is de norm van een beschaafde samenleving en een fundamenteel recht; wij nemen actie omdat we ook geschokt zijn."

Telefoon afgepakt

Twee weken geleden kwam Pinas in het nieuws nadat beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk zijn telefoon hadden afgepakt en hem hardhandig hadden aangepakt. In die zaak heeft het OM besloten de verdachten niet te vervolgen omdat er geen sprake was van letsel.

Pinas is het daar niet mee eens en verzoekt het OM om alsnog vervolging in te stellen. Ook wil hij dat beelden van het voorval worden vrijgegeven, een eis waarin hij wordt gesteund door de Surinaamse vereniging van journalisten.

Pinas verklaarde na de persconferentie waarin de beveiliging werd aangekondigd dat hij blij is met de toezeggingen. "Ik merk dat ze het serieus hebben opgepakt", sprak de journalist, die zich zorgen maakt over zijn hele beroepsgroep. "Ik ben bezorgd om de veiligheid van mij en mijn familie en ook van alle andere collega's die onder vuur staan. Zoals dit mij kan overkomen, kan het elke andere collega overkomen."