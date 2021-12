Handgranaten op erf van Surinaamse journalist gevonden

Onder een auto op het erf van de Surinaamse journalist Jason Pinas zijn twee aan elkaar geplakte handgranaten aangetroffen, meldt dagblad De Ware Tijd. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de explosieven en de persoon of personen die de granaten onder de auto legden. Pinas ziet dit als een aanslag en maakt zich grote zorgen over zijn veiligheid.

De journalist van De Ware Tijd kwam al in het nieuws toen twee weken geleden zijn telefoon op hardhandige wijze werd afgepakt door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Het gebeurde voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Paramaribo. Pinas fotografeerde Brunswijk nadat hij in zijn auto was gestapt. De vicepresident was daar niet van gediend en er ontstond onenigheid. Daarbij is Pinas door een groep beveiligersin zijn kraag gegrepen. Uiteindelijk pakten ze dus ook zijn telefoon af.

Brunswijk verklaarde in een reactie dat hij de persvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, maar dat journalisten moeten weten hoe ze zich moeten gedragen. "Wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten eerlijk zijn. Journalisten hebben ook hun ethische code", zei hij in het parlement.

Boycot tegen Brunswijk

Volgens de Vereniging van Journalisten (SVJ) was er bij de actie sprake van een schending van de persvrijheid en democratie in Suriname. Als reactie hebben journalisten een boycot ingesteld tegen Brunswijk. Hij zal minimaal twee maanden lang niet in hun berichten te zien of te horen zijn.

Omdat de Pinas volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen letsel overhield aan de actie van de beveiligers, zijn de drie verdachten na verhoor heengezonden. Het OM meldt volgens de Suriname Herald ook dat de verdachten bereid zijn hun excuses aan te bieden aan Pinas.

Maar hij neemt daar geen genoegen mee en heeft met zijn advocaat een brief gestuurd aan het OM. Daarin verzoeken ze om de zaak verder te onderzoeken. Ook eisen ze dat beelden van het voorval worden vrijgegeven.