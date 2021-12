Surinaamse journalisten laten Ronnie Brunswijk twee maanden niet zien of horen

Journalisten in Suriname hebben een boycot ingesteld tegen vicepresident Ronnie Brunswijk. Brunswijk zal minimaal twee maanden lang niet in hun berichten te zien of te horen zijn. Als hij bij persconferenties het woord krijgt, zullen de journalisten weglopen. Of de boycot na die twee maanden wordt verlengd, hangt af van zijn opstelling.

De vicepresident kwam deze week in opspraak omdat lijfwachten van hem een journalist mishandelden. Jason Pinas van de krant De Ware Tijd maakte bij het parlementsgebouw foto's van Brunswijk toen die in zijn auto stapte. Volgens Brunswijk drong Pinas tot in de auto door. Hij was daar niet van gediend en er ontstond onenigheid.

Pinas werd door de lijfwachten hardhandig tegen de grond gewerkt. Ze pakten ook zijn telefoon af en hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij heeft aangifte gedaan. Brunswijk zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor het optreden van zijn beveiligers.

Buitensporig kwaad

De Surinaamse regering betreurt de gebeurtenissen, zegt de voorlichtingsdienst CDS. De aangifte van Pinas zal door het Openbaar Ministerie "met zorg en urgentie, grondig onderzocht worden". De regering laat weten elke schending van fundamentele vrijheden af te keuren, ook die van de persvrijheid.

Brunswijk had al een gespannen relatie met de pers. Hij heeft bij persconferenties al een paar keer buitensporig kwaad gereageerd als journalisten hem kritische vragen stelden, zei correspondent Nina Jurna eerder deze week.