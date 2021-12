In onze buurlanden slaat omikron hard toe, maar lockdowns blijven uit

De Belgische viroloog Marc Van Ranst zei het gisteren: "Als wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland." Hij vergeleek de lockdown in Nederland met de minder vergaande Belgische maatregelen tegen omikron.

Deze coronavariant verspreidt zich snel in heel Europa. Maar Nederland zit als enige land in lockdown. Welke maatregelen nemen landen om ons heen, en waarom?

Frankrijk

De besmettingscijfers gaan in Frankrijk door het dak. Het landelijke weekgemiddelde is al hoog, maar in Parijs komen er per 100.000 inwoners 2008 besmettingen voor. Vergelijk dat maar eens met Amsterdam: 627 per 100.00 inwoners.

En toch volstaat het land met wat correspondent Frank Renout "lichte" maatregelen noemt. "Er moet meer thuis worden gewerkt en het aantal mensen op bijeenkomsten wordt beperkt. Cafébezoekers mogen niet meer staand drinken en in Parijs is vanaf morgen het mondkapje weer op straat verplicht."

Onderliggende redenering van de Fransen is dat vaccineren het belangrijkste is. "De coronapas wordt als toegangsbewijs gehanteerd voor de horeca, musea en skipistes. Vanaf half januari is die pas alleen nog geldig wanneer je een booster zeven maanden na de laatste prik hebt gehad. Op dit moment heeft rond de 36 procent van alle Fransen boven de 12 een boosterprik gehad."

Daarnaast behandelt het parlement een wetsvoorstel om van de coronapas een 'vaccinatiepas' te maken, ofwel: het 2G-beleid. Komt die wet er, dan is alleen negatief testen niet voldoende om een geldige pas te hebben. De regering wil de wet half januari laten ingaan.