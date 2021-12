Opnieuw veel Nederlanders naar België: 'We willen er echt even uit'

Topdrukte vandaag in verschillende Belgische steden - door Nederlanders. Vanwege de lockdown hier gingen veel mensen, net als de afgelopen dagen, de grens over, op zoek naar vertier. In België kan er gewoon gewinkeld worden en is een lunch of diner in een café geen enkel probleem.

De enorme toestroom van Nederlanders leidde tot grote verkeersdrukte op de wegen naar de zuiderburen. In Antwerpen waarschuwde de politie dat er in de binnenstad erg veel verkeer was. De politie begeleidde het verkeer in de oude binnenstad naar andere plekken, zodat er geparkeerd kon worden op een van P&R-locaties buiten het centrum.

Ook in de treinen naar België was het erg druk. De NS adviseerde mensen om niet meer de trein naar België te pakken, omdat voldoende afstand houden onmogelijk bleek.

Blijf thuis

Blij met de komst van al die Nederlanders ie gouverneur Cathy Berx van Antwerpen niet. "De maatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de druk op de zorg doen afnemen. Dan is het jammer dat die maatregelen omzeild worden door de grens over te gaan en te doen wat in eigen land niet mag", zegt ze. "Het is niet verboden, maar wel betreurenswaardig. En het ondermijnt de effectiviteit van die maatregelen."

Wat Berx betreft komen Nederlanders nu even niet op bezoek. "Nederlanders zijn altijd welkom, in het bijzonder ook in Antwerpen, maar nu is echt niet het moment. Dus alsjeblieft, nu niet. Blijf thuis, houd u aan de maatregelen. Denk aan de gezondheid van uzelf en van die van eenieder."

Zee aan gele kentekens

Maar Nederlanders trekken zich van dat advies om nu niet te komen weinig aan. Wie in de parkeergarages in Antwerpen kijkt, ziet een zee aan gele kentekens.

"Wij mogen van Mark Rutte niet in Nederland shoppen. Dus dan moeten wij dat hier doen", zegt een jongeman uit Den Haag. Een vrouw uit Deventer gaat eten en shoppen in de Belgische stad. "Omdat in Nederland alles dicht is." En een andere Nederlander, die het Museum aan de Stroom bezoekt, zit "al twee weken thuis". "Dus we willen er echt even uit."

Ook in andere Belgische steden stromen de Nederlanders toe. Op het Belgische Radio 2 zegt een hotelondernemer in Gent dat Nederlanders "goed zijn voor zowat 80 procent van de bezetting". "Nadat de lockdown in Nederland werd afgekondigd, is het aantal lastminuteboekingen erg gestegen." Ook in Hasselt zijn volgens de VRT meer Nederlanders in het hotel dan anders.