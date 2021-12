Kabinet-Rutte IV krijgt vorm, alle namen VVD en ChristenUnie bekend

Er komen steeds meer namen naar buiten van de leden van het nieuwe kabinet. Officieel komt zondag de lijst met de 29 nieuwe bewindslieden naar buiten, maar bronnen in Den Haag kunnen een aantal namen al bevestigen. Dat gebeurt nadat vanmorgen de lijst bekend was geworden welke ministeries de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gekregen.

Vooral namen van VVD'ers en de ChristenUnie staan vast. VVD-Kamerlid Mark Harbers wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zeker is nieuwkomer en VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal, die minister voor Natuur & Stikstof wordt. Dilan Yeşilgöz gaat naar Justitie en Veiligheid, zij was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Voor primair en voortgezet Onderwijs wordt Dennis Wiersma minister. Hij is nu demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en was daarvoor Kamerlid. Het Eerste Kamerlid Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken en Klimaat. Ze is afkomstig van adviesbureau TwynstraGudde, waar ze directeur is. Een andere nieuwkomer is zorgbestuurder Conny Helder, die minister wordt voor Langdurige Zorg en Sport. Europarlementariër Liesje Schreinemacher wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.