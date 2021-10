Bewindspersonen over de formatie: het wordt echt een ander kabinet

De bewindspersonen van het demissionaire kabinet zijn blij dat er een gisteren een doorbraak in de formatie is bereikt en dat de onderhandelingen over een nieuwe coalitie nu eindelijk kunnen beginnen. Ze benadrukken dat er geen sprake van is dat het huidige kabinet, dat in januari aftrad vanwege de toeslagenaffaire, gewoon doorgaat.

Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wordt het "helemaal niet dezelfde club". Ze wijst erop dat er de vier partijen na de verkiezingen "in andere verhoudingen tot elkaar staan". In de huidige coalitie is het CDA de op een na grootste partij, maar aan de formatietafel wordt dat nu D66.

"We zijn nooit de verkiezingen in gegaan met deze coalitie," zegt de D66-minister, "en we zijn er ook niet met deze coalitie uit gekomen." Wat haar betreft is de uitkomst, na ruim zes maanden gedoe, dat vier partijen over hun bezwaren heen zijn gestapt en constructief zeggen: "Wij denken dat we eruit kunnen komen."

'Nieuw programma, nieuwe mensen'

Ook VVD-minister Dekker (Rechtsbescherming) hamert erop dat er geen sprake is van doorgaan op de oude voet. "Er komt een nieuw kabinet, met een nieuw programma en ook met nieuwe mensen waarschijnlijk."

De meeste bewindspersonen wilden vanmorgen voor aanvang van de ministerraad geen antwoord geven op de vraag of zij deel willen uitmaken van het volgende kabinet. Het stadium van de 'poppetjes' is nog niet aangebroken, vinden ze.

Alleen staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zegt onomwonden dat hij het na vier jaar nog veel zin heeft om zijn werk voort te zetten. "Ik heb het uitstekend naar mijn zin en er is nog genoeg te doen. Ik zit nog vol energie."

Minister Blok van Economische Zaken geeft als enige aan dat hij echt geen minister meer wil worden.