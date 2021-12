Politie vindt 400 kilo zwaar vuurwerk tussen historische wapens in Fries dorp

In een woning in het Friese dorp Surhuisterveen heeft de politie gisteravond 400 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. De 46-jarige bewoner is opgepakt.

Volgens de politie was er sprake van een levensgevaarlijke situatie, omdat de man zelf met het vuurwerk knutselde. "Het vuurwerk was bovendien zo zwaar dat het gevaar bestond op een massa-explosie", aldus de politie bij Omrop Fryslân.

Mortieren en granaten

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. De agenten troffen in de woning niet alleen het vuurwerk aan, maar ook een collectie historische vuurwapens, mortieren en granaten.

De verdachte had geen vergunning voor het wapenbezit. Net als het vuurwerk zijn de historische wapens in beslag genomen.

Het pand is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) afgezet. De EOD maakt het vuurwerk later vandaag onschadelijk.

Midden in een woonwijk

In een schuur in Lelystad trof de politie gisteren 250 tot 300 kilo vuurwerk aan, midden in een woonwijk. Ook die partij is in beslag genomen en wordt vernietigd.