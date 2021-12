Honderden kilo's vuurwerk midden in woonwijk Lelystad

Midden in een woonwijk in Lelystad heeft de politie 250 tot 300 kilo vuurwerk gevonden. Het gaat voor een deel om illegaal professioneel vuurwerk.

Het vuurwerk lag in dozen in een schuur bij een woning in de Waterwijk. De politie noemt het levensgevaarlijk om zulke hoeveelheden op te slaan midden in een woonwijk. "Je moet er niet aan denken dat daar iets mee gebeurt."

De partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. De recherche onderzoekt de zaak verder.

Dit jaar geldt een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw, om te voorkomen dat de ziekenhuizen nog zwaarder worden belast. Alleen vuurwerk van de zogenoemde F1-categorie mag worden afgestoken. Dat zijn bijvoorbeeld om sterretjes en fonteinen.