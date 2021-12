Kies je Succession of Max Verstappen? Aanbod videodiensten wordt nóg groter

Onderscheiden is dus heel belangrijk, denkt ook Scheffer van PwC. "Als je dat niet doet, dan kun je terechtkomen in een prijzenoorlog. In deze bedrijfstak - waarbij je heel veel geld moet steken in steeds maar nieuwe content maken - is dat een zeer kostbare aangelegenheid." De trend is juist dat de prijzen hoger worden. Ook Videoland wordt iets duurder.

Qua aanbod heeft Videoland een onderscheidende positie: de andere partijen hebben vaak een veel Amerikaanser - en dus met elkaar vergelijkbaar aanbod (Netflix maakt wel steeds meer Europese series en films). Wel tekent Scheffer aan dat het productiebudget van RTL's moederbedrijf minder groot is dan dat van de Amerikaanse streamgiganten.

Miljardenbudgetten

Ook RTL-topman Sauvé erkent dit. "We concurreren met grote spelers die miljarden te investeren hebben. Als lokale speler zijn we bereid significante bedragen te investeren om onze nummer twee positie te behouden." Videoland maakt overigens nog geen winst. Volgens Sauvé geen probleem: er is tijd en ruimte, zegt hij.

Een bekende serie op Videoland is Mocro Maffia, waarvan komende maand het vierde seizoen beschikbaar komt: