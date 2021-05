Ook darts voor minimaal vijf jaar achter betaalmuur

Na Formule 1 verdwijnt ook darts in Nederland achter een betaalmuur. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group meldt in een persbericht dat het vanaf 2022 zeker vijf jaar lang alle wedstrijden van de belangrijkste dartscompetitie PDC gaat uitzenden.

Dat zal het bedrijf doen via de eigen streamingdienst Viaplay, waar vanaf volgend jaar ook alle Formule 1-races op te zien zullen zijn in Nederland.

Vorige week werd bekend dat Ziggo Sport na ruim acht jaar de Formule 1-uitzendrechten kwijtraakt aan Nordic Entertainment Group. RTL overkomt nu hetzelfde met de dartswedstrijden. De sport was sinds 2011 te zien op RTL 7. Voor die tijd bezat SBS de uitzendrechten.

'Naar Nederland om grootste te worden'

Peter Nørrelund, directeur sport bij het Zweedse mediabedrijf, is blij met het binnenhalen van darts. "We komen naar Nederland om marktleider te worden in het streaminglandschap. Daarvoor moet je de meest relevante lokale sporten verkrijgen."

Volgens hem hebben meervoudig dartswereldkampioenen als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in de afgelopen decennia een groot dartspubliek opgebouwd in Nederland.

Ook nieuw topevenement

Bij de aankoop van de rechten is ook afgesproken met PDC dat er een nieuw dartsevenement wordt opgezet in Nederland, "waaraan de beste spelers van de wereld zullen meedoen". Daarover worden later meer details gedeeld.

Eerder werd al bekend dat Viaplay in Nederland naast Formule 1 en darts de Duitse topvoetbalcompetitie Bundesliga zal uitzenden. De dienst wordt waarschijnlijk begin 2022 gelanceerd. Het is nog niet duidelijk wat een abonnement gaat kosten.