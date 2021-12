De Jonge: pas op met te veel optimisme over omikron, maandag schoolbesluit

Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwt voor een te snelle versoepeling van de huidige lockdown, die voorlopig geldt tot en met vrijdag 14 januari.

Het kabinet houdt de cijfers volgens De Jonge "van dag tot dag" in de gaten. De coronacijfers dalen. "Maar pas op: juich niet te vroeg", zei hij na coronaoverleg met premier Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. "We hebben meer data nodig om te weten of het meevalt."

Wel besluit het kabinet maandag al of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen. Het Outbreak Management Team (OMT) komt dan met een onderzoek naar het risico van het weer naar school sturen van leerlingen.

Lichtpuntjes

Sinds zondag 19 december is Nederland voor een groot deel op slot. Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, zijn open. Het kabinet wil met deze ingrijpende maatregel de verspreiding van de omikron-variant vertragen en voorkomen dat de zorg nog verder overbelast raakt.

Dat de coronacijfers dalen, komt door eerdere maatregelen, zoals de avondlockdown van november en begin december. Het is nog te vroeg om het effect van de harde lockdown te berekenen.

Minister De Jonge spreekt wel van "lichtpuntjes", maar dat gaat over de verwachting dat omikron minder ziekmakend is. "Het is behoorlijk besmettelijk, maar je wordt er waarschijnlijk minder ziek van", aldus De Jonge.

Moeite

De Jonge hoopt dat de Tweede Kamer uiteindelijk instemt met 2G, dat is het systeem waarbij alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn naar de horeca of een evenement kunnen. Een negatieve coronatest is daarvoor dan niet meer geldig. De Tweede Kamer heeft grote moeite met 2G en daarom is de behandeling van de wet even vooruitgeschoven.

De minister blijft geloven in 2G en wijst erop dat het in veel Europese landen al is ingevoerd. Strenge selectie bij drukke cafés en evenementen kan ertoe leiden dat de overige regels minder streng kunnen worden. "Het kabinet is helder: 2G moet je toevoegen aan je gereedschapskist. Anders zit je langer in de lockdown." Hij zegt te begrijpen dat de Tweede Kamer er tegenaan hikt. "Maar ik hoop en verwacht wel dat de Kamer het aanneemt."

De Jonge roept verder iedereen op niet te gaan winkelen in Antwerpen, Aken of Keulen. De afgelopen dagen was het in die steden zeer druk met winkelende Nederlanders. "Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat als het hier niet verstandig is om naar een drukke winkelstraat te gaan, dat het daar ook niet verstandig is. Ik doe een dringende oproep: blijf thuis."