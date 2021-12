Kabinet koopt met lockdown vooral tijd in strijd tegen omikron

Wachten tot er meer duidelijkheid is over de omikronvariant kan ook niet. "Als we wachten tot we zeker weten hoe het zit, dan zijn we te laat", zei demissionair premier Rutte. Als omikron ongeveer net zo ziekmakend is als delta, dan krijgen we meer ziekenhuisopnames dan tijdens de eerste golf in 2020, maakte Van Dissel duidelijk.

"Ik hoor heel Nederland zuchten, een week voor de Kerst", zei Rutte, maar de lockdown is volgens hem onvermijdelijk. "We moeten ingrijpen om erger te voorkomen." De maatregelen van vanavond noemde hij "misschien wel het zwaarste moment van de crisis, na die eerste tv-toespraak."

"Dat we nu al bijna twee jaar in deze ellende zitten", noemde Rutte verschrikkelijk: