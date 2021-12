Opgegraven schildpad uit 17e eeuw was waarschijnlijk een huisdier

In het schild van de Noord-Amerikaanse Doosschildpad zit ook een geboord gat. "Daar zat dan een ketting aan. Schildpadden hebben de neiging om weg te kruipen, en dan vind je ze niet meer terug", zegt gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels in het NOS Radio 1 Journaal.

Initialen in schild gekrast

De archeoloog denkt dat "een kapitein, stuurman of bootsman" het dier waarschijnlijk als souvenir heeft meegenomen. "Voor een kind wellicht." In het schild zitten tevens de initialen 'P. D.' gekrast; dat kunnen de initialen zijn van diegene die hem heeft gevonden. "Of misschien die van een meisje, Petronella Dirksdochter ofzo, die in Enkhuizen woonde en het dier van haar vader kreeg."

In het oude centrum van Enkhuizen hebben archeologen vorig jaar meerdere voorwerpen opgegraven: een hamer, tabakspijpen en scheepstouwen. De schildpad werd helemaal onderin gevonden, in de oudste laag. "Het dier laat zien dat een stad als Enkhuizen, waar heel veel handel was en havens waren, dit soort beesten binnenkwamen."

De schildpad werd vandaag even tentoongesteld in Enkhuizen. Bartels denk dat het dier op termijn in het provinciaal museum Huis van Hilde in Castricum wordt tentoongesteld. "Want het is een bijzondere vondst voor ons onderzoek in de regio."