Gemeenten bezorgd over stijgende tarieven stadsverwarming

Gemeenten doen een beroep op warmtebedrijven om hun prijsstijgingen beperkt te houden, zodat huishoudens met stadsverwarming niet op hoge kosten worden gejaagd. Wethouders in onder meer Enschede, Breda en Tilburg zijn hierover in gesprek met de leveranciers in hun gemeente.

Huizen die aangesloten zijn op stadsverwarming, maken gebruik van warmte die vrijkomt in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker in de omgeving.

Huishoudens met stadswarmte kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat de maximale tarieven zijn, op basis van de gasprijs. Omdat die nu historisch hoog is, mogen de warmtetarieven volgend jaar met 67 procent stijgen.

Of de warmteleveranciers hun prijzen echt tot deze bovengrens laten stijgen is nog niet duidelijk: de meeste maken hun prijzen pas begin volgend jaar bekend. Wel hebben meerdere leveranciers al aangekondigd dat afnemers rekening moeten houden met hogere prijzen. Zo laat Vattenfall weten voor de helft mee te gaan in de maximale verhoging.