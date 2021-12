Vreemdelingenpolitie voert actie in Ter Apel tegen hoge werkdruk

De vreemdelingenpolitie in Ter Apel legt vandaag van 10.30 tot 13.00 uur het werk neer om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Volgens politievakbond ACP volgen er de komende tijd nog meer acties op verschillende plekken in het land.

Voor de aftrap van de acties is gekozen voor Ter Apel omdat de actiebereidheid daar groot is. "Politiemensen vanuit heel Nederland worden ingevlogen om in Ter Apel te ondersteunen", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp tegen RTV Noord. "Ze hebben lange reistijden, zitten in een hotel en komen niet meer bij hun gezin omdat er krapte is. Dat kan je een poosje doen, maar als het structureel is houdt het een keer op."

Medewerkers van de vreemdelingenpolitie controleren de papieren van vluchtelingen die Nederland binnenkomen. Ze zoeken ook uit of er mogelijk sprake is van mensenhandel, -smokkel of identiteitsfraude.

NOS op 3 maakte een explainer over de asielopvang in Nederland: