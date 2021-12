Boostertoeristen in Duitsland: 'In Nederland duurt het te lang'

De Nederlanders die boosteren in Duitsland hopen wel dat de overheid In Nederland ervoor zorgt dat hun derde prik straks wel te zien is in de CoronaCheck-app. "We komen ermee weg voor nu", zegt van een van hen.

Oplossing op komst

Het ministerie van Volksgezondheid zegt te werken aan een oplossing om ervoor te zorgen dat mensen met een prik uit het buitenland, straks wel een Nederlandse QR-code krijgen. Voor nu luidt het advies van het ministerie om je boosterprik in Nederland te halen. Op die manier is de registratie ook verwerkt in het coronatoegangsbewijs, onderstreept een woordvoerder.

Hij zegt dat er zo snel mogelijk gewerkt wordt om alle boosters te zetten. Doel is om voor het einde van januari iedereen boven de 18 een derde injectie aan te bieden.

Op sociale media verbazen mensen zich over de oproep van de GGD om alleen in Nederland de extra vaccinatie te halen. Ze vragen zich af of registratie in de app belangrijker is dan de volksgezondheid. Want als boosteren het beste wapen tegen corona is, dan moet dat volgens hen op alle mogelijke manieren ondersteund worden.