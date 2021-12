RIVM: mogelijk nog meer goed nieuws over omikron

Nog voordat de eerste deltagolf was bezworen, gooide omikron roet in het eten. Een lockdown en een gigantische boostercampagne zijn het gevolg. Het is een race tegen de klok. Zijn de ouderen en kwetsbaren voldoende beschermd voordat het aantal besmettingen door omikron gaat stijgen?

Dat vragen Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding en RIVM-modelleur Jacco Wallinga, zich af in een interview met de NOS. Het goede nieuws: er zijn voorzichtige signalen dat het mee kan vallen.

De lockdown en de boostercampage: gaat dat samen genoeg zijn om een golf aan ziekenhuisopnames te voorkomen?

Wallinga: "Het probleem bij zo'n nieuwe variant is dat je sowieso een golf krijgt. Het idee van de maatregelen is dat die golf iets wordt uitgesteld. Daardoor heb je meer tijd om te boosteren, en hoop je dat de golf wat kleiner wordt. Maar het blijft een golf, het is niet dat die verdwijnt."

"Met alleen boosteren kom je er nog niet. Het risico op ziekenhuisopname neemt erdoor echt af, dat weten we zeker. Maar we weten nog niet hoe goed boosteren beschermt tegen verdere verspreiding. We denken wel dat het daar ook effect op heeft, dus dat zou gunstig zijn."

Het Imperial College in Londen kwam deze week met de eerste grote Europese studie over omikron. Daarin wordt gesteld dat omikron minder ziekmakend is dan delta. Goed nieuws?

Wallinga: "Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn. Maar we zouden het graag op basis van meer gegevens bevestigd willen zien, en vanuit verschillende landen, voordat ik enthousiast ga rondspringen. Maar dit is een goede indicatie, ik word er wel blij van."

In de modellen ging u ervan uit dat delta en omikron even ziekmakend zijn. Wordt met de informatie uit Londen de piek in januari nu beduidend minder hoog?

Wallinga: "De aantallen ziekenhuisopnames die we berekend hebben per dag kun je dan delen door twee. Maar de onzekerheid is nog steeds erg groot en de toenamesnelheid ook. Dus ook met zo'n halvering is het de vraag of het wel binnen de capaciteit van de ziekenhuizen past, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen."

Zonder maatregelen zouden er in januari mogelijk 4000 mensen tegelijkertijd op de intensive care komen te liggen, berekende Wallinga. Dat zouden er in de nieuwe modellen dus 2000 kunnen zijn, nog altijd veel meer dan de 1400 coronapatiënten op het hoogtepunt van de eerst golf.

Maar er is mogelijk nog een meevaller: er zijn aanwijzingen dat mensen met omikron al na twee of drie dagen besmettelijk zijn in plaats van na vier of vijf dagen. "Het wordt zelden genoemd. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat goed nieuws zijn", aldus Wallinga. "Het virus zou zich in dat geval niet sneller verspreiden doordat het besmettelijker is (het R-getal is dus niet hoger), maar doordat mensen het eerder doorgeven aan anderen."

Het gevolg: omikron zorgt weliswaar voor een snellere stijging van het aantal besmettingen, maar de piek is dan niet hoger dan bij delta.